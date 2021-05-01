Захарян: «Спартак» — принципиальный соперник. Всегда на него настраивались по-особенному
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о желании выиграть Российскую Премьер-Лигу и особенном настрое на «Спартак».
«С возрастом стало проще вливаться в коллектив, а в детстве было тяжеловато. Но в «Динамо» ребята были классные, и меня быстро приняли. Тем более я жил на базе, со всеми виделся каждый день, так что это тоже помогло.
Думаю, «Спартак» для всех принципиальный соперник. Всегда на него настраивались по-особенному. Однажды забил красно-белым четыре мяча. Удачно сложился тогда матч, и удалось столько забить.
В этом сезоне у нас осталось три матча. Хочется добиться трёх побед. А так хотелось бы, конечно, выиграть Российскую Премьер-Лигу», — цитирует Захаряна пресс-служба «Динамо».
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