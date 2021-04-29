Сандро Шварц: Захарян не может постоянно показывать высокий уровень футбола

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал готовность команды к матчу 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином».



«Все игроки находятся в составе, травмированных нет. Лесовой на этой неделе провёл полноценный цикл, тренировался с командой. Все игроки находятся в отличном физическом состоянии.



Захарян не может постоянно показывать высокий уровень футбола. Если говорить об игре Арсена и месте в стартовом составе, то решение будет принято чуть позже.

Сейчас мы не говорим о том, что будет летом. Игбун у нас в команде, выкладывается на каждой тренировке и профессионально подходит к делу.

Честно говоря, не могу точно сказать, примет ли Кварацхелия участие в матче. Наверняка сыграет Макаров. Но есть вероятность, что сыграет и Хвича. Мы готовимся к любым исходам. Кварацхелия — важный игрок для «Рубина»: быстрый, с хорошей техникой, у него шикарное завершение своих моментов.

Мы знаем о том, что Уремович не примет участия в матче, но не думаем, что «Рубин» зависит от одного игрока. Команду возглавляет мастеровитый, интеллигентный и опытный тренер, который найдёт, кем заменить Уремовича. Мы готовимся к самому сильному составу, который может выставить «Рубин», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.