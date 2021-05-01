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Захарян: Роналду мне нравится и как футболист, и как человек. Хочу сыграть против него

Захарян: Роналду мне нравится и как футболист, и как человек. Хочу сыграть против него
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился своим мнением о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Я как-то посмотрел матч с Роналду, и он сразу поразил меня своей игрой, финтами, скоростью. До сих пор за ним слежу. Он мне нравится и как футболист, и как человек. Это серьёзный профессионал, который тренируется каждый день. Мне нравится его уверенность в том, что он лучший, можно сказать, наглость. Хотелось бы когда-нибудь сыграть против него.

Кто является примером для подражания в современном футболе? Смотрю матчи топовых лиг, стараюсь увидеть что-то новое для себя, слежу, как футболисты распоряжаются мячом. А так выделю Тони Крооса и особенно Луку Модрича. Хотелось бы посмотреть вживую, какой у него уровень», — цитирует Захаряна пресс-служба «Динамо».

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