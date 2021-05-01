«Ротор» — «Ахмат»: составы команд на матч 28-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Ротора» и «Ахмата» на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ротор» — «Ахмат».
«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник, Макаров, Жигулёв, Кипиани, Давиташвили, Фламарион, Щёткин.
Запасные: Обухов, Байрыев, Кожемякин, Вершаков, Песегов, Серченков, Муллин.
«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Семёнов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Садулаев.
Запасные: Шелия, Мелихов, Анхель Ромеро, Кармаев, Кадыров, Исмаэл Силва, Харин, Янку, Кадыров, Мелкадзе, Алмаши.
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