Ходжсон — о матче с «Ман Сити»: результат причиняет мне боль

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон прокомментировал поражение своих подопечных в матче 34-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:2).



«Результат этого матча действительно причиняет мне боль, но, к сожалению, мы играли в матче с командой, у которой просто невероятный потенциал. Первый гол случился не потому, что мы очень плохо оборонялись, а просто из-за того, что это были просто фантастические пас и удар.



Считаю, что наша четверка защитников провела отличный матч. Как команда, мы сегодня преуспели. Тайрик Митчелл должен быть очень доволен своим выступлением.



Уилфрид Заха немного жаловался перед игрой на дискомфорт в области паха. Но он всё время повторял, что с ним всё в порядке. Я не уверен на 100%, что сегодня он провёл хороший матч. Возможно потому, что его беспокоит травма», — цитирует 73-летнего англичанина BBC.

Видео опасного момента у ворот «Ман Сити»

Подопечные Хосепа Гвардиолы в 34 матчах набрали 80 очков и уверенно лидируют в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (38) — на 13-м месте. У «стекольщиков» есть один матч в запасе.