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«Краснодар» объявил, что Берг, Ари и Камболов проведут последний домашний матч за команду

«Краснодар» объявил, что Берг, Ари и Камболов проведут последний домашний матч за команду
Футбол / РПЛ 0

«Краснодар» объявил, что полузащитник Руслан Камболов и нападающие Маркус Берг и Ари
проведут последний домашний матч за команду. Это событие состоится сегодня, 1 мая, во встрече 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

Напомним, действующий контракт 34-летнего форварда с «Краснодаром» рассчитан до лета 2021 года. В связи с этим Берг принял решение вернуться на родину, в «Гётеборг». Берг уже выступал за основную команду «Гётеборга» с 2005 по 2007 год. В 2019 году шведский форвард перешёл из «Аль-Айна» в «Краснодар».

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счётом 0:1. «Краснодар» (38) — на 10-м месте в турнирной таблице.

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