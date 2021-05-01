Моуринью: Бундеслига или Лига 1 не для меня. Отказываюсь ехать туда, где нет давления

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью оценил уровень чемпионатов Германии и Франции.



«В Германии или Франции твоя судьба будет тут же предопределена, если ты перейдешь в клуб A – «Бавария» – или клуб Б – «ПСЖ». В Англии конкуренция на высшем уровне, это меня и привлекает.



Суть в давлении, я желаю его. Я всегда предпочту давление. Я отказываюсь ехать на чемпионат, где нет давления», – приводит слова 58-летнего португальца Daily Mail.



Жозе Моуринью никогда не работал в немецких и французский командах. До «Тоттенхэма» Моуринью работал в «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере», «Порту», «Униан Лейрии» и «Бенфике».



19 апреля «Тоттенхэм Хотспур» на своём официальном сайте объявил об уходе Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. Вместе с наставником клуб покинули его помощники. Временным наставником «шпор» стал Райан Мейсон.