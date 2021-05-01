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Два отличных гола в течение двух минут — в видеообзоре матча «Кристал Пэлас» — «Ман Сити»

Два отличных гола в течение двух минут — в видеообзоре матча «Кристал Пэлас» — «Ман Сити»
Футбол / Англия 0
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В Лондоне на стадионе «Селхёрст Парк» состоялся стартовый матч субботней программы 34-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 57-й минуте — защитник «горожан» Бенжамен Менди с фланга сделал перевод в штрафную на нападающего Серхио Агуэро, который первым касанием принял мяч, а вторым уложил его в ближнюю девятку.

Всего через две минуты вингер «Ман Сити» Рахим Стерлинг, находясь у чужой штрафной, сделал неточную передачу, однако мяч после рикошета прилетел к Феррану Торресу, который поразил ворота Висенте Гуайты.

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На данный момент разрыв между «Ман Сити» и вторым местом, на котором располагается «Манчестер Юнайтед», составляет 13 очков. Если завтра «МЮ» проиграет «Ливерпулю», то подопечные Хосепа Гвардиолы досрочно, за четыре тура до конца турнира, станут победителями АПЛ.

«Манчестер Сити» в 34 матчах набрал 80 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (38) — на 13-м месте. У «стекольщиков» есть один матч в запасе.

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