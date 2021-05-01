Тимо Вернер не реализовал очередной стопроцентный момент. Видео

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» проходит матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Фулхэм». Идёт 32-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу подопечных Томаса Тухеля.



На 7-й минуте полузащитник хозяев Мэйсон Маунт, находясь в чужой штрафной, получил передачу от Хакима Зиеша, подстроился под мяч и прострелил вдоль ворот на одинокого нападающего Тимо Вернера, который не сумел замкнуть передачу, не успев вовремя подстроиться под мяч.

Видео опасного момента в самом начале матча «Челси» — «Фулхэм»

Во вторник, 27 апреля, в самом начале первого полуфинального матча Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» Вернер не реализовал стопроцентный момент, не сумев с семи метров переиграть вратаря «сливочных» Тибо Куртуа.

«Челси» в 33 матчах набрал 58 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Дачники» (27) — в зоне вылета, на 18-м месте.



Тимо Вернер стал игроком «Челси» в июле 2020 года. Синие заплатили «РБ Лейпциг» за этот трансфер € 53 млн. В нынешнем сезоне Тимо провёл в составе «Челси» 45 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал девять результативных передач.