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«Челси» обыграл «Фулхэм» в западнолондонском дерби

«Челси» обыграл «Фулхэм» в западнолондонском дерби
Футбол / Англия 0
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В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» прошёл матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Фулхэм». Западнолондонское дерби завершилось победой синих со счётом 2:0.

На 10-й минуте хавбек хозяев Кай Хаверц отреагировал на прекрасный пас вразрез Мэйсона Маунта, получил мяч на линии штрафной, сделал несколько шагов вперёд, сблизившись с вратарём, и мощно пробил — голкипер «Фулхэма» Альфонс Ареоля коснулся мяча, но не смог изменить его траекторию.

Видео первого гола Кая Хаверца в матче

На 49-й минуте всё тот же Кай Хаверц оформил дубль, получив в штрафной отличную разрезающую передачу от Тимо Вернера и пробив низом мимо Ареола.

Видео второго гола 21-летнего немца в матче

Расстояние от домашнего стадиона «Челси» «Стэмфорд Бридж» до арены «Фулхэма» «Крейвен Коттедж» всего 2,5 км.

«Челси» в 34 матчах набрал 61 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Дачники» (27) — в зоне вылета, на 18-м месте.

Англия - Премьер-лига. 34-й тур
01 мая 2021, суббота. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 0
Фулхэм
Лондон
1:0 Хаверц – 10'   2:0 Хаверц – 49'
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