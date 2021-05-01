Киевское «Динамо» разгромило «Ворсклу», Буяльский за 30 минут оформил хет-трик

В матче 24-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» разгромило «Ворсклу». Встреча проходила на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского в Полтаве и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

На 6-й минуте полузащитник киевлян Виталий Буяльский открыл счёт, ему ассистировал Александр Караваев. Спустя девять минут хавбек вновь отличился с передачи Караваева. Нападающий хозяев Владислав Кулач отыграл один мяч, однако на 31-й минуте Буяльский оформил хет-трик. Форвард «Динамо» Жерсон Родригеш забил четвёртый гол гостей, Караваев отдал третий ассист. Довершил разгром «Ворсклы» нападающий киевлян Сидклей.

«Динамо» в 24 матчах набрало 61 очко и занимает первое место в турнирной таблице УПЛ. «Ворскла» (37) находится на шестом месте.