Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Киевское «Динамо» разгромило «Ворсклу», Буяльский за 30 минут оформил хет-трик

Киевское «Динамо» разгромило «Ворсклу», Буяльский за 30 минут оформил хет-трик
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 24-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» разгромило «Ворсклу». Встреча проходила на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского в Полтаве и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

На 6-й минуте полузащитник киевлян Виталий Буяльский открыл счёт, ему ассистировал Александр Караваев. Спустя девять минут хавбек вновь отличился с передачи Караваева. Нападающий хозяев Владислав Кулач отыграл один мяч, однако на 31-й минуте Буяльский оформил хет-трик. Форвард «Динамо» Жерсон Родригеш забил четвёртый гол гостей, Караваев отдал третий ассист. Довершил разгром «Ворсклы» нападающий киевлян Сидклей.

«Динамо» в 24 матчах набрало 61 очко и занимает первое место в турнирной таблице УПЛ. «Ворскла» (37) находится на шестом месте.

Украина - Премьер-лига. Премьер-лига. 24-й тур
01 мая 2021, суббота. 19:30 МСК
Ворскла
Полтава
Окончен
1 : 5
Динамо К
Киев
0:1 Буяльский – 6'   0:2 Буяльский – 15'   1:2 Кулач – 24' (пен)   1:3 Буяльский – 31'   1:4 Родригеш – 65'   1:5 Сидклей – 84'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021