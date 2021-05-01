Томас Тухель прокомментировал победу «Челси» в матче с «Фулхэмом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу своих подопечных в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (2:0).



«Мы знали, что в матчах с „Фулхэмом“ всем приходится нелегко. Они заставляют вас ошибаться и заставляют вас страдать. Поэтому я испытываю гордость за то, что мы сделали сегодня. Это было тяжело, но мы всё время старались контролировать матч. Мы могли бы решить исход встречи раньше, но всё равно это была тяжелая и очень важная победа.



Мы попали в точку в расстановкой и составом. Это было то, что мы требовали от самих себя. Мы показали гордость, на которую способны — победили тяжёлого соперника между двумя большими матчами в полуфинале Лиги чемпионов. Я очень рад, что мы это сделали. Сегодня у нас не было недостатка в концентрации. Были некоторые проблемы, которые бывают у всех, кто сталкивается лицом к лицу с „Фулхэмом“, но не было недостатка в концентрации, и это было ключевым фактором.



Кай Хаверц сделал то, чего мы от него хотим. Он воспользовался полученным шансом, забил два решающих гола и вместе с Тимо Вернером отлично проявил себя в атаке. Сегодня мы увидели два очень хороших выступления наших нападающих.



Я очень надеюсь, что Мейсон Маунт не получил серьёзной травмы. Надеюсь, что он сможет полностью восстановиться к ответному матчу с „Реалом“, — приводит слова немецкого специалиста BBC.

Видео победного гола «Челси» в матче с «Фулхэмом»

«Челси» в 34 матчах набрал 61 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Дачники» (27) — в зоне вылета, на 18-м месте.