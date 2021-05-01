«Зальцбург» завоевал Кубок Австрии в восьмой раз за последние девять лет

В финальном матче Кубка Австрии «Зальцбург» переиграл ЛАСК. Встреча проходила на стадионе «Вёртерзе-Штадион» в Клагенфурте и завершилась со счётом 3:0.
На 45-й минуте счёт открыл Мергим Бериша, который получил мяч на отскоке прямо у линии штрафной и недолго думая нанёс точный удар в нижний угол ворот. На 66-й минуте Брендан Ааронсон забил второй гол «Зальцбурга», попав в девятку. На 88-й минуте Карим Адейеми отдал пас Эноку Мвепу, который нанёс точный удар в правый угол ворот и установил окончательный счёт.
«Зальцбург» в восьмой раз в истории завоевал Кубок Австрии. Все победы команды в финале турнира произошли в последние девять лет (2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021). ЛАСК выигрывал Кубок Австрии лишь однажды (1965), и пять раз играл в финале.
- 1 мая 2021
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