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Стоцкий — о матче с «Сочи»: проиграли игру, которую должны были выигрывать

Стоцкий — о матче с «Сочи»: проиграли игру, которую должны были выигрывать
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий прокомментировал своё выступление в матче с «Сочи».

«До удаления мы владели инициативой, неплохо играли, хорошо контролировали мяч. После удаления ситуация кардинально изменилась, проиграли игру, которую, я думаю, должны были выигрывать. В моменте с пенальти я смещался с бровки, прошёл удар, и мяч попал в локоть. Думаю, там было тяжело быстро сориентироваться и куда-то убрать руку. Что касается гола, я просто добежал до штрафной, мяч отскочил, я пробил и попал.

Почему «Сочи» неудобный соперник? Это организованная команда, которая хорошо обороняется. Они ждут ошибок противника, чтобы воспользоваться ими.

Я ещё набираю форму. Состояние меняется в лучшую сторону, но оно всё равно ещё не оптимальное. Я очень много пропустил. Если тренер будет доверять, буду работать на максимум, там уже зависит от состояния. Отдам все силы на поле», — передаёт слова Стоцкого корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

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