Малком высказался о натурализации Гильерме

Нападающий «Зенита» Малком поделился мнением о решении вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме принять российское гражданство в ноябре 2015 года и выступать за сборную России.



«Во-первых, он хороший голкипер, прекрасно действует ногами, но играть за нашу сборную возможности у него не было. В итоге Гильерме сделал этот выбор. На мой взгляд, это правильно, если его здесь принимают и любят и это совпало с его желанием защищать цвета вашей сборной. Желаю Гильерме долгих спортивных лет и приносить пользу России. Но при этом в чемпионате мне хочется забивать ему как можно больше, как и любому другому вратарю. И чтобы в воскресенье голов от «Зенита» тоже было не мало, и мы победили», — цитирует Малкома «Матч ТВ».

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