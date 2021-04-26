Червиченко назвал трёх вратарей, которые должны поехать со сборной России на Евро-2020

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высоко оценил выступление вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с красно-белыми (0:1), а также назвал трёх голкиперов, которые должны поехать со сборной России на чемпионат Европы — 2020.
«Игорь Акинфеев провёл очередной удачный матч — к нему вообще никаких вопросов быть не может. В ближайшие 10-15 лет мы всё равно будем называть Игоря вратарём номером один. Дай бог, чтобы Максименко стал таким. Пока другого сменщика Акинфееву не вижу. Вспомните эпизод с Соболевым, когда тот, казалось, уже забивает… Но наш профессионал тут как тут: он прямо почувствовал и мяч будто с помощью магнитов забрал.
Считаю, что Акинфеев нужен сборной. Да и Гильерме заслуживает вызова. Шунин — это худший выбор для последних матчей. Максименко тоже лучше Шунина, но тот хотя бы был оторван на молодёжку… Акинфеев, Гильерме и Максименко — именно такая тройка должна ехать на Евро», — написал Червиченко в своей колонке для «Чемпионата».
- 26 апреля 2021
-
12:49
-
12:44
-
12:38
-
12:11
-
12:00
-
11:50
-
11:47
-
11:40
-
11:31
-
11:15
-
11:11
-
11:00
-
10:58
-
10:51
-
10:48
-
10:46
-
10:23
-
10:08
-
10:04
-
09:37
-
09:33
-
09:27
-
09:17
-
08:48
-
08:30
-
08:27
-
07:50
-
07:20
-
06:50
-
06:03
-
05:46
-
05:35
-
05:01
-
04:35
-
04:09