Червиченко назвал трёх вратарей, которые должны поехать со сборной России на Евро-2020

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высоко оценил выступление вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с красно-белыми (0:1), а также назвал трёх голкиперов, которые должны поехать со сборной России на чемпионат Европы — 2020.



«Игорь Акинфеев провёл очередной удачный матч — к нему вообще никаких вопросов быть не может. В ближайшие 10-15 лет мы всё равно будем называть Игоря вратарём номером один. Дай бог, чтобы Максименко стал таким. Пока другого сменщика Акинфееву не вижу. Вспомните эпизод с Соболевым, когда тот, казалось, уже забивает… Но наш профессионал тут как тут: он прямо почувствовал и мяч будто с помощью магнитов забрал.



Считаю, что Акинфеев нужен сборной. Да и Гильерме заслуживает вызова. Шунин — это худший выбор для последних матчей. Максименко тоже лучше Шунина, но тот хотя бы был оторван на молодёжку… Акинфеев, Гильерме и Максименко — именно такая тройка должна ехать на Евро», — написал Червиченко в своей колонке для «Чемпионата».

«Мнение Гинера больше не решающее. От этого в ЦСКА свистопляски». Колонка Червиченко Бывший президент «Спартака», а теперь колумнист «Чемпионата» раскритиковал качество дерби, но поддержал арбитров.