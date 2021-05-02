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Федотов: чей «Краснодар» легче обыгрывать? Вопрос некорректный, это всегда сложно

Федотов: чей «Краснодар» легче обыгрывать? Вопрос некорректный, это всегда сложно
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал победу в матче с «Краснодаром» (3:1)

«При чьём руководстве легче обыгрывать «Краснодар»? Это некорректный вопрос. Всегда сложно, в команде собраны отличные футболисты, они показывают хорошую игру.

Наши болельщики встречали нас, когда мы прилетели на игру. Их поддержка очень важна для нас. Это двенадцатый игрок, они приехали, они были с нами. Футбол для них. С каждым матчем приходит всё больше фанатов, могу выразить только огромную благодарность», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

В матче 28-го тура «Краснодар» проиграл «Сочи». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

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