«Мы всегда будем рядом». Жена Ари обратилась к руководству и болельщикам «Краснодара»

Наталья да Силва Феррейра, супруга нападающего Ари, поблагодарила «Краснодар» и болельщиков команды.

«Очень многое хочется сказать и написать… Слов не хватит, чтобы описать то, что происходит внутри! Хочется в первую очередь поблагодарить Сергея Николаевича Галицкого и клуб „Краснодар“, сотрудники которого относятся с любовью к каждому члену семьи игрока! Это очень тёплый и душевный клуб.

Спасибо болельщикам, которые поддерживали нас во все моменты! Мы всегда будем рядом, не смотря на любое расстояние. Вы лучшие! Спасибо городу Краснодар за все, что ты мне подарил, за добрых людей, за тёплые дни, за красивые улыбки. Спасибо за всё", — написала Наталья в «Инстаграме».

Ранее «Краснодар» объявил, что полузащитник Руслан Камболов и нападающие Маркус Берг и Ари проведут последний домашний матч за команду. Контракты футболистов истекают в июне 2021 года.