Пиоли: Ибрагимович — чемпион, который заставляет всех вокруг играть лучше

1 мая состоялся матч 34-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 «Милан» — «Беневенто». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Финальный свисток рефери зафиксировал победу хозяев 2:0. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Главный тренер миланского клуба Стефано Пиоли прокомментировал результат встречи, а также рассказал о влиянии нападающего Златана Ибрагимовича на команду.
«Добиться успеха помог командный дух. Конечно, чувствовалось возвращение Златана Ибрагимовича, даже если он не попал в протокол. Ибрагимович — чемпион, который влияет на игру каждого в команде, заставляет всех вокруг себя играть лучше. Матч был важным для нас с турнирной точки зрения. Потеря очков могла дорого нам стоить. Мы осознавали, что нужно было взять инициативу с первых минут и поддерживать быстрый темп. Думаю, нам ещё стоит прибавить в игре без мяча», – приводит слова Пиоли Football Italia.
«Милан» в 34 матчах набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Аталанта» отстаёт на одно очко, но имеет матч в запасе. У «Наполи» и «Юве» по 66 очков и также один матч в запасе. «Беневенто» (31) — на 18-м месте.
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