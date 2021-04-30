«Три месяца просыпался по ночам с криком». Шевченко — о финале ЛЧ «Ливерпуль» — «Милан»

Бывший нападающий «Милана», а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился воспоминаниями о поражении россонери в финале Лиги чемпионов сезона-2004/2005. В решающем матче «Милан» к перерыву выигрывал со счётом 3:0, а потом «Ливерпуль» совершил камбэк, сравнял счёт и вырвал победу в серии послематчевых пенальти. Шевченко вошёл в число игроков итальянского клуба, которые не сумели реализовать пенальти.
«После финала с «Ливерпулем» я три следующих месяца просыпался по ночам с криком. Иногда всё ещё думаю об этом. Многие из одноклубников никогда больше не хотели пересматривать эту игру, а я знаю её наизусть. Тогда «Ливерпуль» имел один шанс из ста, и они не сдались. Им надо отдать должное.
Встреча в ЛЧ с «Интером»? Мне пришлось играть этот матч с пятью металлическими пластинами в скуле из-за травмы, которую я получил несколько месяцев назад. В туннеле Матерацци рассказывал мне неприятные вещи о том, что могло бы случиться с моим лицом, а я в ответ лишь смеялся над ним. Это произошло не потому, что я был высокомерным, а потому, что я знал, что он не такой в реальной жизни. Мы все — часть шоу, и он должен был сыграть свою роль», — приводит слова Шевченко Football Italia.
- 30 апреля 2021
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