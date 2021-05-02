Гол Шомуродова не спас «Дженоа» от поражения в матче Серии А с «Лацио»

В матче 34-го тура итальянской Серии А «Лацио» принимал «Дженоа». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.



На 30-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Лацио» Хоакин Корреа. На 43-й минуте форвард Чиро Иммобиле успешно реализовал пенальти и упрочил преимущество римлян. В начале второго тайма, на 47-й минуте, защитник «Лацио» Адам Марушич отправил мяч в собственные ворота. Через одну минуту хавбек Луис Альберто забил третий гол «Лацио» в этой встрече. На 56-й минуте Хоакин Корреа оформил дубль и довёл счёт до разгромного. На 80-й минуте 11-метровый удар реализовал форвард «Дженоа» Джанлука Скамакка. Через одну минуту нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов, ранее выступавший за «Ростов», установил итоговый счёт встречи.



«Лацио» набрал 64 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Дженоа» (36) — на 13-м месте.