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Гол Шомуродова не спас «Дженоа» от поражения в матче Серии А с «Лацио»

Гол Шомуродова не спас «Дженоа» от поражения в матче Серии А с «Лацио»
Футбол / Италия 0
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В матче 34-го тура итальянской Серии А «Лацио» принимал «Дженоа». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

На 30-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Лацио» Хоакин Корреа. На 43-й минуте форвард Чиро Иммобиле успешно реализовал пенальти и упрочил преимущество римлян. В начале второго тайма, на 47-й минуте, защитник «Лацио» Адам Марушич отправил мяч в собственные ворота. Через одну минуту хавбек Луис Альберто забил третий гол «Лацио» в этой встрече. На 56-й минуте Хоакин Корреа оформил дубль и довёл счёт до разгромного. На 80-й минуте 11-метровый удар реализовал форвард «Дженоа» Джанлука Скамакка. Через одну минуту нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов, ранее выступавший за «Ростов», установил итоговый счёт встречи.

«Лацио» набрал 64 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Дженоа» (36) — на 13-м месте.

Италия - Серия А. 34-й тур
02 мая 2021, воскресенье. 13:30 МСК
Лацио
Рим
Окончен
4 : 3
Дженоа
Генуя
1:0 Корреа – 30'   2:0 Иммобиле – 43' (пен)   2:1 Марушич – 47' (автогол)   3:1 Альберто – 48'   4:1 Корреа – 56'   4:2 Скамакка – 80' (пен)   4:3 Шомуродов – 81'
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