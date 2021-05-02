Матвеев: «Урал» не смог забить гол, хотя предпосылок было предостаточно

Сегодня, 2 мая, состоялся матч «Химки» — «Урал». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встреча завершилась минимальной победой подмосковной команды 1:0. Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал результат.



«Думаю, мы не заслуживали поражения. Мы владели инициативой и мячом. К сожалению, довести до гола не смогли, хотя предпосылок было предостаточно. Обидно проигрывать в таком матче. Недоработали в обороне, было тяжело вскрывать защиту «Химок».



Панюков — небольшое повреждение, скоро должен быть в форме. У Калинина небольшое повреждение, с понедельника начнёт тренироваться в общей группе. Емельянов продолжает лечиться, срок восстановления неизвестен», — передаёт слова Матвеева корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.



«Химки» в 28 матчах набрали 44 очка и занимают восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (31) — на 12-м месте.

«Химки» набрали больше всех очков в последних 15 матчах РПЛ