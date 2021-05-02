Болельщики «Манчестер Юнайтед» прорвались на поле перед матчем с «Ливерпулем». Фото

В преддверии матча 34-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» болельщики манкунианцев устроили акцию протеста против руководства клуба.



Сначала болельщики устроили акцию около стадиона, а затем часть фанатов прорвалась внутрь «Олд Траффорд».

Фотографию можно увидеть на странице United Joгrnal в "Твиттере".

Ранее фанаты запускали сигнальные ракеты и блокировали вход в отель команды в Манчестере перед матчем с мерсисайдцами.

На прошлой неделе болельщики «МЮ» несколько раз публично выражали недовольство владельцами клуба. В четверг, 22 апреля, небольшая группа болельщиков ворвалась на территорию тренировочного центра клуба «Каррингтон», чтобы выразить своё недовольство семьёй Глейзеров после того, как они решили стать участниками Европейской Суперлиги.



Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» должен начаться в 18:30 мск.



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