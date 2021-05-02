«Арсенал» на выезде обыграл «Ньюкасл Юнайтед»

На стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне состоялся матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал». Гости одержали победу со счётом 2:0.



Счёт был открыт уже на 5-й минуте — после флангового прострела нападающий «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг не смог акцентированно пробить, мяч отскочил к линии штрафной, где находился полузащитник Мохамед Эльнени — египтянин в одно касание идеально ударил в дальний нижний угол.

Видео точного удара Мохамеда Эльнени

Окончательный счёт был установлен на 66-й минуте — вингер гостей Габриэл Мартинелли с фланга навесил на дальнюю штангу, где находился Пьер-Эмерик Обамеянг. Габонский нападающий в высоком прыжке ногой классно переправил мяч в ворота.

Видео гола Пьера-Эмерика Обамеянга

На 90-й минуте прямую красную карточку получил защитник хозяев Фабиан Шёр.

Лондонский «Арсенал» в 34 матчах набрал 49 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл» (36) — на 17-м месте.