«Арсенал» на выезде обыграл «Ньюкасл Юнайтед»

На стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне состоялся матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал». Гости одержали победу со счётом 2:0.
Счёт был открыт уже на 5-й минуте — после флангового прострела нападающий «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг не смог акцентированно пробить, мяч отскочил к линии штрафной, где находился полузащитник Мохамед Эльнени — египтянин в одно касание идеально ударил в дальний нижний угол.
Видео точного удара Мохамеда Эльнени
Окончательный счёт был установлен на 66-й минуте — вингер гостей Габриэл Мартинелли с фланга навесил на дальнюю штангу, где находился Пьер-Эмерик Обамеянг. Габонский нападающий в высоком прыжке ногой классно переправил мяч в ворота.
Видео гола Пьера-Эмерика Обамеянга
На 90-й минуте прямую красную карточку получил защитник хозяев Фабиан Шёр.
Лондонский «Арсенал» в 34 матчах набрал 49 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл» (36) — на 17-м месте.
- 2 мая 2021
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