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«Арсенал» на выезде обыграл «Ньюкасл Юнайтед»

«Арсенал» на выезде обыграл «Ньюкасл Юнайтед»
Футбол / Англия 0
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На стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне состоялся матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал». Гости одержали победу со счётом 2:0.

Счёт был открыт уже на 5-й минуте — после флангового прострела нападающий «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг не смог акцентированно пробить, мяч отскочил к линии штрафной, где находился полузащитник Мохамед Эльнени — египтянин в одно касание идеально ударил в дальний нижний угол.

Видео точного удара Мохамеда Эльнени

Окончательный счёт был установлен на 66-й минуте — вингер гостей Габриэл Мартинелли с фланга навесил на дальнюю штангу, где находился Пьер-Эмерик Обамеянг. Габонский нападающий в высоком прыжке ногой классно переправил мяч в ворота.

Видео гола Пьера-Эмерика Обамеянга

На 90-й минуте прямую красную карточку получил защитник хозяев Фабиан Шёр.

Лондонский «Арсенал» в 34 матчах набрал 49 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл» (36) — на 17-м месте.

Англия - Премьер-лига. 34-й тур
02 мая 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
0 : 2
Арсенал
Лондон
0:1 Эльнени – 5'   0:2 Обамеянг – 66'
Удаления: Шёр – 90' / нет
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