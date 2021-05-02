«Ростов» обыграл «Тамбов» благодаря голам Полоза и Хасимото

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» переиграл «Тамбов». Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 2:0.
На 70-й минуте счёт открыл форвард «Ростова» Дмитрий Полоз. Данил Глебов с правого фланга сделал передачу в штрафную, Полоз принял и пробил низом — мяч проскочил под руками вратаря. На 78-й минуте Кэнто Хасимото удвоил преимущество «Ростова».
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. В бригаду входили ассистенты Андрей Болотенков (Москва) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери — Артём Чистяков (Азов).
«Ростов» набрал 43 очка в 28 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) — на последнем месте. Лидером чемпионата является «Зенит» (58).
- 2 мая 2021
-
19:34
-
19:30
-
19:22
-
19:18
-
19:16
-
19:05
-
18:56
-
18:45
-
18:26
-
18:23
-
18:21
-
18:08
-
18:03
-
17:55
-
17:54
-
17:51
-
17:51
-
17:47
-
17:37
-
17:29
-
17:23
-
17:13
-
17:07
-
16:55
-
16:47
-
16:46
-
16:38
-
16:36
-
16:31
-
16:23
-
16:23
-
16:16
-
16:16
-
16:11
-
16:05