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«Ростов» обыграл «Тамбов» благодаря голам Полоза и Хасимото

«Ростов» обыграл «Тамбов» благодаря голам Полоза и Хасимото
Футбол / РПЛ 0

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» переиграл «Тамбов». Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 2:0.

На 70-й минуте счёт открыл форвард «Ростова» Дмитрий Полоз. Данил Глебов с правого фланга сделал передачу в штрафную, Полоз принял и пробил низом — мяч проскочил под руками вратаря. На 78-й минуте Кэнто Хасимото удвоил преимущество «Ростова».

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. В бригаду входили ассистенты Андрей Болотенков (Москва) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери — Артём Чистяков (Азов).

«Ростов» набрал 43 очка в 28 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) — на последнем месте. Лидером чемпионата является «Зенит» (58).

Россия - Премьер-Лига. 28-й тур
02 мая 2021, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 0
Тамбов
Тамбов
1:0 Полоз – 70'   2:0 Хасимото – 78'
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