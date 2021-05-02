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Радченко: «Зениту» нужно сделать выводы и достигать новых высот в Лиге чемпионов

Радченко: «Зениту» нужно сделать выводы и достигать новых высот в Лиге чемпионов
Футбол / РПЛ 0
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал завоевание питерцами третьего подряд чемпионства.

«Понятно, что в нашей лиге есть и остальные команды, но сейчас получается так, что «Зенит» действительно заслуженно побеждает третий год подряд и является ведущей командой в России. На данный момент видно, что «Зенит» сильнее, чем другие клубы, и по игре, и по составу.

Секрет успеха лежит прежде всего в очень хорошей тренерской работе. У «Зенита» отличный подбор футболистов — сильнейший в нашей стране. Ведётся плодотворная работа тренерского штаба и селекционной службы — именно это в совокупности даёт такой результат.

Все болельщики и руководство хотят, чтобы «Зенит» хорошо выступил в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Команда должна выработать чемпионский характер и показывать уверенную игру на европейской арене. Проанализировав, что не получалось в предыдущие годы, нужно сделать выводы и достигать новых высот в Лиге чемпионов», — сказал Радченко в беседе с Валентиной Сивкович.

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