Самая красивая болельщица «Ростова» заряжала команду Карпина на победу. Лучшие фото матча

2 мая на поле стадиона «Ростов Арена» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» уверенно обыграл «Тамбов». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Валерия Карпина.

На 70-й минуте счёт открыл форвард «Ростова» Дмитрий Полоз. Данил Глебов с правого фланга сделал передачу в штрафную, Полоз принял и пробил низом — мяч проскочил под руками вратаря. На 78-й минуте Кэнто Хасимото удвоил преимущество «Ростова».

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. В бригаду входили ассистенты Андрей Болотенков (Москва) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери — Артём Чистяков (Азов).

Лучшие фото с матча «Ростов» — «Тамбов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.