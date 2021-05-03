Самая красивая болельщица «Ростова» заряжала команду Карпина на победу. Лучшие фото матча
2 мая на поле стадиона «Ростов Арена» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» уверенно обыграл «Тамбов». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Валерия Карпина.
На 70-й минуте счёт открыл форвард «Ростова» Дмитрий Полоз. Данил Глебов с правого фланга сделал передачу в штрафную, Полоз принял и пробил низом — мяч проскочил под руками вратаря. На 78-й минуте Кэнто Хасимото удвоил преимущество «Ростова».
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. В бригаду входили ассистенты Андрей Болотенков (Москва) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери — Артём Чистяков (Азов).
Лучшие фото с матча «Ростов» — «Тамбов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.
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