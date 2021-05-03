Райан Рейнольдс поставил лайк под фото с Дзюбой в костюме Дэдпула

Актёр Райан Рейнольдс, сыгравший главную роль в фильме «Дэдпул», оценил празднование Артёмом Дзюбой победы в чемпионате России.

Рейнольдс в «Твиттере» лайкнул фото пресс-службы «Зенита», на котором Дзюба в костюме Дэдпула вышел на награждение золотыми медалями.

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» в «Твиттере» опубликовала видеофрагмент вручения команде кубка Российской Премьер-Лиги. На правах капитана первым поднял трофей над головой Артём Дзюба, переодетый в костюм Дэдпула.

Это третье чемпионство для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. До этого, в сезоне-2017/2018, чемпионом стал «Локомотив». Всего петербургский клуб становился чемпионом страны семь раз.