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Президент «Ювентуса» обратился к главе «Интера» после чемпионства миланской команды

Президент «Ювентуса» обратился к главе «Интера» после чемпионства миланской команды
Футбол / Италия 0
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Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли опубликовал обращение к главе «Интера» Стивену Чжану.

Накануне, 2 мая, миланская команда впервые за 11 лет стала чемпионом Италии. Нерадзурри прервали серию бьянконери, которым удавалось брать титул девять раз подряд.

«Отличная работа, Стивен! Счастлив за тебя и горжусь тем, что я твой оппонент на поле и друг за его пределами. Мы вернёмся…» — написал Аньелли в своём «твиттере».

«Интер» досрочно стал чемпионом Италии благодаря ничьей в матче «Аталанты» с «Сассуоло» (1:1). Подопечные Антонио Конте, набрав 82 очка в 34 матчах, лидируют в турнирной таблице Серии А, опережая ближайших преследователей — «Аталанту», «Ювентус» и «Милан» — на 13 очков. В оставшихся турах нерадзурри сыграют с «Сампдорией», «Ромой», «Ювентусом» и «Удинезе».

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