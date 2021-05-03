Кавазашвили: «Спартак» ещё не готов играть в Лиге чемпионов. У команды одна беготня

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» Т — «Спартак», который состоится сегодня, 3 мая.

«Если «Спартак» хочет закрепиться на втором месте, то обязан выигрывать. Всё зависит от того, под каким кайфом и настроением они выйдут на футбольное поле. Я не могу гадать, но уверен, что они будут бегать. А бегающий «Спартак» я не уважаю, я люблю творческий, подготовленный «Спартак», с индивидуально сильными футболистами, и команду, которая умеет коллективно играть. Ничего из того, что я перечислил, сегодня нет. Одна беготня, бывает, что отдельные футболисты показывают красивую игру, — это не говорит о том, что команда достойна похвалы. Мне бы хотелось, чтобы в лидирующей группе были команды посильнее, которые будут участвовать в еврокубках. «Спартак» ещё не готов играть в Лиге чемпионов. Но я хотел бы, чтобы они подтянулись. Ещё не понятно, что с главным тренером, там темный лес. Когда-нибудь руководство клуба опомнится и возьмёт серьезного человека, который правильно проведёт комплектацию команды. Если «Спартак» возьмёт 9 очков из 9, то они меня удивят, приятно удивят.



Потери Айртона и Максименко? Если Реброва поставят, то он одну игру не испортит, несмотря на то, что давно не выступал. Опыт у него есть, его уважают, старички тоже могут выдержать одну игру. А Айртон очень важен, хороший игрок. Создает движение в атаке, помогает полузащите. Если наши два нападающих проснутся, заиграют, то все должно получится. Промес показал, что готов играть за основной состав «Спартака» в первые две игры, а потом сдулся», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.