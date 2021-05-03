Ведран Чорлука поздравил «Зенит» с чемпионством в РПЛ

Защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России сезона-2020/2021.



«Поражение необходимо для любого успеха. Чем больше вы проигрываете, тем сильнее хотите выиграть. Поздравляю „Зенит“ и моего дорогого друга Деяна Ловрена с победой в чемпионате. Выше головы, впереди большие матчи, особенно финал Кубка России», — написал Чорлука на своей странице в «Инстаграме».



Напомним, в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» разгромил московский «Локомотив» со счётом 6:1. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Благодаря этой победе «Зенит» в 28 матчах набрал 61 очко и досрочно выиграл чемпионат России сезона-2020/2021.

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