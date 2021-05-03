«Арсенал» — «Спартак»: автор автогола Илья Кутепов покинул поле из-за травмы
В Туле на стадионе «Арсенал» проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Арсеналом» и «Спартаком». На «Чемпионате» доступны платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция встречи.
На 58-й минуте защитник «Спартака» Илья Кутепов, который в первом тайме отметился автоголом, покинул поле из-за травмы. Его заменил Георгий Джикия.
«Арсенал», набрав 23 очка, находится в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (50) — на третьей строчке. В случае победы в сегодняшней встрече красно-белые обойдут «Локомотив» (52) и поднимутся на второе место, которое гарантирует участие в квалификации Лиги чемпионов. Лидер первенства «Зенит» уже обеспечил себе чемпионский титул.
«Арсенал» — «Спартак»: хозяева сравняли счёт, Кутепов отметился автоголом
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