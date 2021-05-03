«Арсенал» — «Спартак»: гости вновь вышли вперёд, гол забил Ларссон

В Туле на стадионе «Арсенал» проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Арсеналом» и «Спартаком». На «Чемпионате» доступны платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция встречи.



На 77-й минуте «Спартак» вновь вышел вперёд. Автором гола стал нападающий красно-белых Джордан Ларссон. Крал «вырезал» перевод на правый край, Мозес на рывке ушёл от Горбатенко и сделал передачу на Ларссона, который в касание пробил в противоход Шамову в нижний угол.



«Арсенал», набрав 23 очка, находится в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (50) — на третьей строчке. В случае победы в сегодняшней встрече красно-белые обойдут «Локомотив» (52) и поднимутся на второе место, которое гарантирует участие в квалификации Лиги чемпионов. Лидер первенства «Зенит» уже обеспечил себе чемпионский титул.