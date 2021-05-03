«Специалист из-за рубежа». «Спартак» — о кандидате на пост нового главного тренера

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал о переговорах с кандидатом на пост нового главного тренера.

«Я не буду называть национальность нового главного тренера, но клуб вышел на кандидатуру и начал переговоры по поводу контракта. И фамилии, и имени тоже не скажу. Этот специалист из-за рубежа. Никаких больше подробностей.



У нас произошли изменения в клубе, нам не нужна шумиха вокруг кандидата, и все выполняют договорённости. Мы надеемся, что наша позиция будет максимально высокой по итогам сезона, но переговоры, предположу, не будут зависеть от этого места. Сейчас у нас идёт обсуждение контракта.



Насколько мне известно, трансферная политика детально ещё не обсуждалась, но новый тренер следит за составом. Европейские топ-клубы, их менеджмент доминирует в трансферной политике. Пока мне известно, что кандидатуры будут обсуждаться. Там большой список.



По поводу даты объявления, возможно, это будет после последнего тура, а может, и в начале июня. Если клуб и новый тренер быстро договорятся – мы не будем тянуть. Мы сделаем максимум, чтобы тренер быстрее присоединился к команде. Чем быстрее он присоединится к команде – тем лучше.



Называлось уже столько фамилий, что я даже и не вспомню всех», — передаёт слова Фетисова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.