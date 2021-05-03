Ещенко: «Спартак» обязан брать 6 очков в последних матчах, других планов и не было

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался после матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:1). Эта победа позволила красно-белым вернуться на второе место в турнирной таблице РПЛ.
«Отдали инициативу после забитого гола, потому что переживали за результат. Последние пять минут первого тайма не получались, нужно было подержать мяч и спокойно доводить до победы в первом тайме.
Тедеско положительно нас настроил в перерыве. Но меня не было, я ушёл разминаться. Раз выиграли – положительно.
Мы обязаны брать шесть очков в последних матчах, почему нет? Других планов не было», — передаёт слова Ещенко корреспондент «Чемпионата».
Московский «Спартак» набрал 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит» (61), который досрочно оформил чемпионство в нынешнем розыгрыше РПЛ.
- 3 мая 2021
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