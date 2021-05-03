Промес: у «Спартака» есть шансы на Лигу чемпионов
Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес после матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:1) высказался о шансах красно-белых на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.
«У нас есть шансы на Лигу чемпионов», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Московский «Спартак» набрал 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На третье место опустился «Локомотив» (52). Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит» (61), который досрочно оформил чемпионство в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Напомним, в конце 2020 года главный тренер красно-белых Доменико Тедеско объявил, что покинет «Спартак» по окончании нынешнего сезона.
Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» — чемпион, «Спартак» сместил «Локомотив» со второго места
Рекомендуем вам
- 3 мая 2021
-
21:25
-
21:23
-
21:20
-
21:15
-
21:12
-
21:05
-
21:00
-
20:50
-
20:38
-
20:37
-
20:36
-
20:28
-
20:26
-
20:23
-
20:19
-
20:13
-
20:09
-
20:05
-
19:57
-
19:54
-
19:52
-
19:52
-
19:51
-
19:45
-
19:40
-
19:39
-
19:34
-
19:29
-
19:16
-
19:00
-
18:52
-
18:51
-
18:31
-
18:27
-
18:21
Партнерский контент
Рекомендуем вам