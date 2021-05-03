Промес: у «Спартака» есть шансы на Лигу чемпионов

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес после матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:1) высказался о шансах красно-белых на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«У нас есть шансы на Лигу чемпионов», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Московский «Спартак» набрал 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На третье место опустился «Локомотив» (52). Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит» (61), который досрочно оформил чемпионство в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Напомним, в конце 2020 года главный тренер красно-белых Доменико Тедеско объявил, что покинет «Спартак» по окончании нынешнего сезона.