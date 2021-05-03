Тедеско: доволен игрой Селихова

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал игру голкипера «Спартака» Александра Селихова в матче с тульским «Арсеналом» (2:1). Селихов не играл за основную команду с 6 апреля 2019 года.

«Мы пока не знаем, что с Кутеповым. Всего десять минут прошло с конца матча, но, кажется, что с ним всё хорошо. Надо смотреть, что будет дальше.



Прежде всего я сказал Селихову, чтобы он получал удовольствие от игры. Это была хорошая история, написанная как для Селихова, так и для всех остальных. Я знаю, что для любого игрока непросто возвращаться после такого перерыва. Он сегодня неплохо сыграл, и я доволен его игрой», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата».

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал московский «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 1:2. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.