«Монако» выступил с заявлением по поводу массовой драки после матча с «Лионом»

Пресс-служба «Монако» опубликовала заявление в связи с массовой дракой футболистов, которая произошла после матча с «Лионом» (2:3).
«Монако» глубоко сожалеет об инциденте, в котором участвовали обе команды после матча с «Лионом». Эти события идут вразрез с ценностями спорта, который защищает наш клуб. «Монако» также сожалеет по поводу неуместных заявлений, сделанных представителями «Лиона» после матча, в частности, о «достоинстве» красно-белых.
Несмотря на неудачу в воскресенье, «Монако» выражает всю свою поддержку команде и собирается продолжить положительную динамику этого замечательного сезона с присущим нам энтузиазмом", — говорится в заявлении клуба.
В матче 35-го тура французской Лиги 1 «Монако» проиграл «Лиону». Встреча проходила на стадионе «Луи II» (Фонвьей, Монако) и завершилась со счётом 2:3. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном.
После финального свистка арбитра произошёл резонансный эпизод — футболисты команд устроили массовую драку. Причины потасовки пока неизвестны. По данным французских СМИ, по итогам драки красные карточки получили четыре футболиста: Жебель и Пеллегри из «Монако», Де Шильо и Марсело из «Лиона». По ходу матча также был удалён ещё один игрок «ткачей» Какере. Таким образом, встреча завершилась с пятью удалениями, четыре из которых — за драку.
- 3 мая 2021
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