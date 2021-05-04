Представитель Сергеева: «Крылья» предложили новый контракт. Пока он нас не устраивает

Юрий Штромбергер, официальный представитель форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева, рассказал о переговорах по продлению контракта с самарским клубом.



«Когда мы приходили в клуб, большую роль в переговорах сыграл Павел Андреев. Он принимал серьёзное участие в формировании команды. У нас было чёткое понимание, куда мы идём, в каком составе будет играть команда. Мы понимали философию клуба, то, в какой футбол будет играть команда, стратегию. А на данный момент это понимание у нас отсутствует.



Ситуация на текущий момент? Сейчас нам предложили контракт с повышением зарплаты, но в договоре есть пункты, которые нас не устраивают. Поэтому хочется, чтобы журналисты и болельщики не дёргали Ваню с вопросами по контракту. Руководство начало предлагать новый контракт и выходить на разговор буквально пять дней назад. Непонятно, почему нельзя было это сделать раньше. Может, не верили в него, не знаю. Но нас не устраивает, что руководство начинает дёргать нас перед финалом Кубка. Зачем? Впереди важный матч. Вести все переговоры будем уже потом», — сказал Штромбергер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Контракт Сергеева с «Крыльями» истекает летом 2022 года.