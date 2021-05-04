Червиченко: «Зенит» доказал — он настоящий чемпион. Помощь судей и админресурс минимальные

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал третью подряд победу «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.



«Самое бесспорное и спокойно-предсказуемое чемпионство за последние три года. На протяжении чемпионата команда стабильно двигалась по таблице. Вопрос был один: какой будет отрыв от второго места. По игре случались провалы, точно помню несколько невыразительных матчей даже с аутсайдерами, но сегодняшний «Зенит», когда газон на полях подрос и появилась возможность хорошо играть, довольно мощный. Но самое интересное, что на финише сезона заиграли те, кого уже давно похоронили: Малком, Вендел и другие ребята. Из того, что нравится — молодые футболисты прогрессируют: особенно это заметно на примере Мостового, Круговой пока отстаёт.



«Зенит» доказал, что они настоящие чемпионы. Мы много говорим о судьях и админресурсе, но в нынешнем сезоне помощь и одних, и других была минимальная. Питерцы в больших скандалах не участвовали, как, например, «Спартак» и «Локомотив». Да и помощи со стороны как таковой не было», — написал Червиченко в своей колонке для «Чемпионата».

«Спартаку» нужен Моуринью. Деньги всё равно профукают — зато понты». Колонка Червиченко Бывший владелец красно-белых рассказал, что ему нравится в «Зените».