«Ак Барс» пожелал Слуцкому «качественных эчпочмаков»

В хоккейном «Ак Барсе» поздравили главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого с 50-летием.
«Желаем на праздничном столе только самых качественных эчпочмаков. С юбилеем, Леонид Викторович!» — говорится в сообщении хоккейного клуба в «Твиттере».
Леонид Слуцкий возглавил «Рубин» 19 декабря 2019 года. Ранее Слуцкий работал главным тренером в ФК «Москва», «Крыльях Советов», английском «Халле», нидерландском «Витессе» и сборной России. С 2009 по 2016 год возглавлял московский ЦСКА, с которым трижды выиграл Российскую Премьер-Лигу и Кубок России.
Казанский «Рубин» в 28 матчах набрал 49 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (61). В тройку лидеров входят московские клубы «Спартак» (53) и «Локомотив» (52).
- 4 мая 2021
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