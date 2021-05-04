«Ак Барс» пожелал Слуцкому «качественных эчпочмаков»

В хоккейном «Ак Барсе» поздравили главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого с 50-летием.

«Желаем на праздничном столе только самых качественных эчпочмаков. С юбилеем, Леонид Викторович!» — говорится в сообщении хоккейного клуба в «Твиттере».

Леонид Слуцкий возглавил «Рубин» 19 декабря 2019 года. Ранее Слуцкий работал главным тренером в ФК «Москва», «Крыльях Советов», английском «Халле», нидерландском «Витессе» и сборной России. С 2009 по 2016 год возглавлял московский ЦСКА, с которым трижды выиграл Российскую Премьер-Лигу и Кубок России.



Казанский «Рубин» в 28 матчах набрал 49 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (61). В тройку лидеров входят московские клубы «Спартак» (53) и «Локомотив» (52).