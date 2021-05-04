«Динамо» сделало предложение защитнику «Байера» Драговичу

Австрийский центральный защитник «Байера» Александар Драгович может перейти в московское «Динамо», сообщает Sky Sport Austria.
У футболиста есть два предложения о контракте. Кроме «Динамо», соглашение игроку предложила сербская «Црвена Звезда». Драговичем также интересовался «Кёльн». Игрок не собирается продлевать контракт с «Байером».
Сообщалось, что в зимнее трансферное окно Драгович мог оказаться в московском ЦСКА на правах аренды. В начале декабря 2019 года Драгович выразил желание покинуть «Байер» из-за недостаточного количества игрового времени, и клуб был готов отпустить его на правах аренды. Однако в конце трансферного периода в Германии клуб предпочёл расстаться с его коллегой по амплуа Панайотисом Рецосом, перешедшим в «Шеффилд Юнайтед», вследствие чего Драгович остался, хотя его аренда в ЦСКА уже была согласована.
Контракт Драговича с «Байером» истекает в июне 2021 года. В этом сезоне 30-летний защитник сыграл 26 матчей, забил два гола и отдал одну голевую передачу.
- 4 мая 2021
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