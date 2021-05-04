Сон Хын Мин — о Жозе Моуринью: грустно, что он ушёл, не добившись успеха

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин прокомментировал уход Жозе Моуринью с поста главного тренера «шпор».

«Всегда грустно, когда кто-то теряет работу. Я не хотел бы много говорить об этом, ведь я работал с ним 18 месяцев. У команды случались взлёты и падения. Были отличные периоды, а иногда всё было не так хорошо. Для меня он останется одним из лучших тренеров мира.

Грустно, что он ушёл, не добившись успеха. Моуринью всё выигрывает. Это единственная команда, с которой он не добился успеха. Мне очень жаль", — приводит слова форварда Goal со ссылкой на TV3.

Сегодня, 4 мая, стало известно, что Моуринью возглавит итальянскую «Рому». «Тоттенхэм» в 34-м туре английской Премьер-лиги разгромил «Шеффилд Юнайтед» со счётом 4:0. Сон Хын Мин отметился голом и результативной передачей.

Видео гола Сон Хын Мина