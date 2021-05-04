Жозе Моуринью возглавит «Рому» со следующего сезона

Бывший главный тренер «Челси», «Реала» и «Тоттенхэма» Жозе Моуринью возглавит «Рому».

«Клуб рад сообщить, что достигнута договорённость с Жозе Моуринью о том, что он станет нашим новым главным тренером с сезона-2021/2022», — говорится в сообщении «Ромы» в «Инстаграме».

Моуринью подписал контракт с «Ромой» до 30 июня 2024 года.

Ранее «Рома» на своём официальном сайте объявила об уходе главного тренера Паулу Фонсеки. Специалист покинет команду по окончании сезона, когда завершится действие его контракта.

19 апреля «Тоттенхэм Хотспур» объявил об уходе Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. Вместе с наставником клуб покинули его помощники. До «Тоттенхэма» Моуринью работал в «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере», «Порту», «Униан Лейрии» и «Бенфике».