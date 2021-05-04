Месси близок к продлению контракта с «Барселоной» до 2023 года

«Барселона» стала ближе к продлению контракта с нападающим Лионелем Месси, истекающего этим летом, сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».

Клуб предложил 33-летнему капитану команды контракт до 2023 года. «Барселона» уверена в завершении сделки в ближайшее время.

Ранее президент сине-гранатовых Жоан Лапорта провёл встречу с отцом футболиста Хорхе Месси, в ходе которой стороны выразили желание продолжить сотрудничество. По информации источника, Лапорта не стал делать конкретного предложения, поскольку клубу предстоит финансовый аудит, который позволит понять истинные возможности каталонцев. Президент «Барселоны» ожидает результатов проверки без оптимизма и поэтому попросил Месси пойти на компромисс по зарплате.



Лео якобы готов снизить нынешний оклад на 50 процентов, если клуб подпишет с ним соглашение на два года, которое будет предусматривать последующий переезд в MLS (желательно в «Интер Майами») и роль представителя клуба в США. После возвращения из Штатов аргентинец хочет получить должность в структуре «Барселоны».