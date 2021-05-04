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Глейзеры не собираются продавать «МЮ», несмотря на протесты болельщиков

Глейзеры не собираются продавать «МЮ», несмотря на протесты болельщиков
Футбол / Англия 0
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Владельцы «Манчестер Юнайтед», семейство Глейзеров, против которых ополчились болельщики «красных дьяволов», не собираются покидать руководящие должности и продавать клуб, информирует The Guardian.

Более того, с целью абсолютного исключения вероятности продажи клуба американские предприниматели намерены повысить его стоимость. Сейчас ценник «Манчестер Юнайтед» составляет примерно € 2,5 млрд, а новая стоимость манкунианского клуба составит € 8,3 млрд.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» уже вторую неделю выражают своё недовольство семьёй Глейзеров после того, как они решили стать участниками Европейской Суперлиги. Недавно болельщики «красных дьяволов» сорвали матч с «Ливерпулем», выбежав на поле.

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