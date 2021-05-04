«Капитан «Зенита» сам по себе супергерой». Про Дэдпула и «Спартак» — в выпуске «Наш Чемп»

В чемпионском выпуске подкаста «Наш Чемп» Евгений Марков и Николай Семаков осмысляют победу «Зенита», критикуют дизайн чемпионского кубка РПЛ и говорят обо всех возможных гонках внутри чемпионата России.
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Таймкоды выпуска:
00:00 – «Зенит» – чемпион! Как отмечали в Петербурге?
2:05 – Нам не нравится чемпионский Кубок РПЛ!
05:07 – Дзюба и Дэдпул – кайф или перебор?
9:46 – Чемпионства приедаются?
14:41 – Шесть голов «Локомотиву» – перебор? Где агрессия?
21:21 – «Арсенал» – «Спартак»: Мозес, везение, Лига чемпионов;
25:02 – «Я не видел ни одного сильного матча Нойштедтера». «Динамо», «Сочи» или «Рубин»?
32:30 – Почему «Ротор», а не «Уфа»?
39:42 – Просто радуемся за «Крылья Советов» и говорим про кетчуп;
43:53 – КОНКУРС!
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