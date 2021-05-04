Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Капитан «Зенита» сам по себе супергерой». Про Дэдпула и «Спартак» — в выпуске «Наш Чемп»

«Капитан «Зенита» сам по себе супергерой». Про Дэдпула и «Спартак» — в выпуске «Наш Чемп»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

В чемпионском выпуске подкаста «Наш Чемп» Евгений Марков и Николай Семаков осмысляют победу «Зенита», критикуют дизайн чемпионского кубка РПЛ и говорят обо всех возможных гонках внутри чемпионата России.

Слушайте там, где удобно:
в iTunes
в Google Podcasts
в «СберЗвук»
в приложениях для мобильных Android-устройств
в «Яндекс. Музыке»
в плеере Castboх
в плеере Podster

Таймкоды выпуска:
00:00 – «Зенит» – чемпион! Как отмечали в Петербурге?
2:05 – Нам не нравится чемпионский Кубок РПЛ!
05:07 – Дзюба и Дэдпул – кайф или перебор?
9:46 – Чемпионства приедаются?
14:41 – Шесть голов «Локомотиву» – перебор? Где агрессия?
21:21 – «Арсенал» – «Спартак»: Мозес, везение, Лига чемпионов;
25:02 – «Я не видел ни одного сильного матча Нойштедтера». «Динамо», «Сочи» или «Рубин»?
32:30 – Почему «Ротор», а не «Уфа»?
39:42 – Просто радуемся за «Крылья Советов» и говорим про кетчуп;
43:53 – КОНКУРС!

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021