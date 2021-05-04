Кристенсен: вполне возможно, что ответный матч с «Реалом» — самый важный в моей карьере

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен в преддверии ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» ответил на вопросы журналистов.



«Самый ли это важный матч в моей карьере? Вполне возможно. Он имеет огромное значение не только для меня, но и для всего клуба. Какого-то дополнительного давления на оборону нашей команды нет. Мы просто должны играть так, как играем обычно.



Без мяча мы хотим быть самым ужасным соперником, но, как только получаем мяч, хотим играть в футбол. Это наш стиль. Жоржиньо в этом, пожалуй, лучший.



В нашем клубе об Эдене Азаре сохранились только хорошие воспоминания, здесь ничего не поменялось. Этот игрок всегда добавляет в игру радости. Я долго играл вместе с ним и видел, как он прогрессировал вместе с командой и передал это новому поколению», — приводит слова 25-летнего датчанина официальный сайт УЕФА.



Матч «Челси» — «Реал» состоится в среду, 5 мая, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск. Первая встреча состоялась в Мадриде и завершилась вничью — 1:1.

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