«Челси» объявил о допуске болельщиков на заседания правления

«Челси» выступил с официальным заявлением, в котором сообщил о том, что начиная с 1 июля на заседаниях правления клуба будут присутствовать болельщики.



«Футбольный клуб «Челси» объявляет, что с 1 июля на заседаниях правления клуба будут присутствовать болельщики.



Три болельщика, которые перед каждым сезоном будут проходить специальный отбор, смогут присутствовать на заседаниях совета директоров, чтобы обеспечить учёт общих настроений фанатов в процессе принятия решений клубом.



Теперь наш клуб проведёт консультации с фанатскими объединениями и несколькими неофициальными группами поддержки, чтобы обсудить предлагаемый нами процесс выбора трёх болельщиков.



Выбранные кандидаты должны будут заключить соглашение о конфиденциальности, аналогичное по объему обязательствам по конфиденциальности члена совета директоров футбольного клуба «Челси». Это позволит правлению обсуждать и обращаться за советом к этим болельщикам по широкому кругу вопросов.



Представители болельщиков не будут иметь права голоса и не будут участвовать в каких-либо собраниях, касающихся игроков, персонала, академии, трансферной политики и связанных с ними вопросов.



Отобранные представители болельщиков будут посещать примерно четыре собрания в год, но при необходимости и больше. Если они успешно завершат год, то получат право выбрать зарегистрированную в Великобритании благотворительную организацию для получения взноса в размере 2500 фунтов (около € 3 тыс.) от клуба», — приводит заявление «Челси» Sky Sports.

Скорее всего, руководители синих пошли на этот шаг после провала идеи о создании Европейской Суперлиги. Этому поспособствовало, в том числе, поведение фанатов английских команд, которые даже несмотря на коронавирусные ограничения, вышли протестовать против создания Суперлиги.



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