Ромелу Лукаку назвал лучшего нападающего мира

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку рассказал, какого футболиста считает лучшим форвардом мира.



«Что касается лучшего нападающего мира, это, без сомнения, Карим Бензема», — приводит слова Лукаку RTBF.



В нынешнем сезоне Бензема, выступающий за мадридский «Реал», принял участие в 30 матчах чемпионата Испании, забил 21 гол и отдал восемь результативных передач. Лукаку за 33 матча итальянской Серии А забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.

Ранее стало известно, что Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна видеозаписью с интимным содержанием. Напомним, Бензема и Вальбуэна были отстранены от участия в составе сборной Франции в европейском чемпионате 2016 года.