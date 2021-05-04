Ромелу Лукаку назвал лучшего нападающего мира
Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку рассказал, какого футболиста считает лучшим форвардом мира.
«Что касается лучшего нападающего мира, это, без сомнения, Карим Бензема», — приводит слова Лукаку RTBF.
В нынешнем сезоне Бензема, выступающий за мадридский «Реал», принял участие в 30 матчах чемпионата Испании, забил 21 гол и отдал восемь результативных передач. Лукаку за 33 матча итальянской Серии А забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.
Ранее стало известно, что Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна видеозаписью с интимным содержанием. Напомним, Бензема и Вальбуэна были отстранены от участия в составе сборной Франции в европейском чемпионате 2016 года.
Лукаку: ради Конте я готов биться до смерти
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